По его словам, существует угроза диверсионной деятельности со стороны "вагнеровцев", которые находятся в Беларуси.

После того, как часть "вагнеровцев" после неудачного мятежа якобы оказалась на территории Беларуси, появились предположения о том, что наемники Пригожина могут начать новое наступление на Киев.

Вероятен ли такой сценарий, в эфире 1+1 рассказал военный эксперт Александр Коваленко. Прежде всего он подчеркнул, что "Вагнер" - это подразделения гибридного типа.

"Для нас нет угрозы на сегодня "марша на Киев", "вторжения 2.0" в направлении Киева, но есть угроза диверсий. Они могут увеличить свое количество вдоль границы, атак на наших пограничников и не только. Поэтому, на мой взгляд, надо будет как-то этому противодействовать глобальнее, чем до этого", - заявил он.

Что будет с Пригожиным и его наемниками после неудачного мятежа в РФ?

После переговоров Пригожина с Лукашенко было заявлено, что "вагнеровцы" возвращаются в полевые лагеря, с главаря "Вагнера" снимают обвинение, а сам он едет в Беларусь. Так закончился поход Пригожина на Москву.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Пригожин уже в РБ, а его наемники делятся опытом с беларускими военными.

СМИ сообщали, что в Могилевской области Беларуси в 200 км от границы с Украиной начали строить военный лагерь на восемь тысяч наемников ЧВК "Вагнер", лагерей будет несколько.

Вас также могут заинтересовать новости: