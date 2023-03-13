На сегодня, убежден эксперт, России очень нужна пауза в боевых действиях.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман соглашается с прогнозом разведки США, по которому президент РФ Владимир Путин планирует вести затяжную войну против Украины с паузами в боях.

В интервью "Обозревателю" он заявил, что это вполне вероятно, ведь РФ накопила большие силы, преимущественно в пехоте, которую она бросает на поле боя без поддержки техникой.

"Путину крайне необходимо сделать какую-то паузу, чтобы накопить силы. В России производят снаряды, производят танки. На сегодня они могут производить примерно один танк в день, но это меньше, чем они теряют в боях с украинской армией. Поэтому пауза очень нужна", - пояснил Гетьман.

Видео дня

Он добавил, что России надо привести в порядок свои вооруженные силы, доукомплектовать и вооружить их тяжелой техникой. Но сейчас она сосредоточена на продвижении на Донбассе, где ее войска несут колоссальные потери.

"Нам затяжная война точно не нужна. Она нужна Путину. Удастся ли нам этого избежать? Пока нужно держать оборону и готовиться к нашим контрнаступательным действиям. Все будет зависеть от того, насколько мы сможем подготовить силы", — подытожил майор запаса ВСУ.

Вероятное повторное наступление России на Украину

С конца 2022-го года представители украинской власти заявляют о том, что РФ готовится к повторному наступлению на Украину. Называются различные направления вероятной атаки оккупационных войск.

В Генштабе ВСУ считают, что вскоре Россия попытается выйти на админграницу Донецкой области и захватить левобережную часть Запорожской области.

В то же время регулярно циркулируют разговоры об украинском контрнаступлении, в которое наши войска могут пойти после получения необходимого западного вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: