По его прогнозу, ВСУ постепенно будут изолировать аннексированный Россией Крым.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус оценил возможность скорого возвращения Крыма Украиной. Он уверен, что ВСУ начнут процесс изоляции полуострова от российских военных поставок.

Как передает его слова The Guardian, он склонен верить, что украинские силы лишат российских оккупантов возможности пополнять запасы в Крыму вдоль юго-восточного побережья, что они перережут эту линию связи.

Однако на вопрос, думает ли он, что ВСУ удастся вскоре взять Крым, он сказал:

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"Не во время этого контрнаступления. Нет".

Но, продолжил Петреус, если ВСУ начнут изолировать Крым, это существенно изменит ситуацию. Он отметил, что сейчас президент страны-агрессора Владимир Путин думает, что россияне смогут переиграть украинцев, европейцев и американцев.

"И мы должны сделать все возможное, чтобы дать возможность украинцам доказать его неправоту", - сказал экс-директор ЦРУ.

Планы Украины освободить Крым

Разговоры об освобождении Крыма в украинских и иностранных СМИ постоянно всплывают на фоне заявлений о контрнаступлении ВСУ. Глава украинской разведки Кирилл Буданов ранее заявлял, что наши военные зайдут в Крым весной 2023 года.

В свою очередь, министр обороны Британии Бен Уоллес верит в то, что Вооруженные силы Украины вполне способны освободить захваченный Россией Крым до конца года.

Ранее президент Зеленский заявлял, что освобождение Крыма является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.

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