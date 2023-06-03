Президент подчеркнул, что Украина не готова к "мирным" планам, которые могут привести к замораживанию войны.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет вернуть все бывшие государства-члены Советского Союза и иметь полную оккупацию над ними. Об этом президент заявил во время интервью латиноамериканским СМИ.

В частности, он подчеркнул, что "Минские договоренности" привели к замораживанию конфликта, которое было выгодно только России.

Президент вспомнил свою встречу с лидерами "нормандской четверки" в декабре 2019 года - Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. Зеленский отметил, что тогда подчеркивал, что Россия не хотела заканчивать войну, которая тогда продолжалась только в Донецкой и Луганской областях.

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"Ей это не выгодно. И она это проверила и в Молдове, и в Грузии. Посмотрите, что случилось с этими государствами... им не дали стать развитыми государствами с развитой экономикой и высоким ВВП. Им не дали это именно замороженный конфликт и Российская Федерация", - считает он.

В частности, президент подчеркнул, что российские заявления о защите своих границ нивелируются конфликтом в Молдове.

"Ну какие у нее границы с Молдовой?... И в этом вся Россия. Ни к чему границы. Она обращает внимание лишь на те государства, которые были в Советском Союзе. Она хочет их вернуть и иметь полную оккупацию над всем", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не готова к "мирным" планам, которые могут привести к замораживанию войны.

Пути завершения войны с Россией

Зеленский в ноябре 2022 года на саммите G20 представил украинскую формулу мира, которая состоит из 10 пунктов, среди которых радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; вывод российских войск и прекращение боевых действий; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

Украина призывает другие государства поддержать формулу мира и принять участие в саммите мира, который запланирован на июль этого года, чтобы высказать свои предложения по формуле.

В то же время вице-президент ЕК Жозеп Боррель ранее заявил, что видит явное намерение России выиграть войну. По его мнению, Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не будет уверена в своей победе.

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