Боррель прокомментировал, как, по его мнению, будет развиваться война в Украине этим летом.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что "не испытывает оптимизма" в отношении того, как будет развиваться война в Украине этим летом.

Как сообщает CNN, Боррель добавил, что видит "явное намерение России выиграть войну".

"У меня нет оптимизма относительно того, что произойдет в Украине этим летом. Я вижу концентрацию войск с обеих сторон, я вижу явное намерение России выиграть войну, (Россия) не пойдет на переговоры, если она не выиграет войну", - сказал он.

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Боррель и война в Украине

Ранее Боррель заявлял, что если Запад перестанет помогать Украине, то война закончится, потому что Украина сдастся через несколько дней. Однако при этом, по его словам, полученный "мир" будет ужасным, поскольку Украина превратится в марионетку.

Также он заявлял, что нельзя ставить равенство между жертвой и агрессором, если есть цель обеспечить справедливый и честный мир для Украины.

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