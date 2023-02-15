На новых политиков не влияет агентура противника, поделился бывший глава Службы внешней разведки Украины.

В классическом понимании среди президентов Украины не было агентов РФ.

Несколько бывших украинских президентов - экс-агентура Комитета государственной безопасности СССР, рассказал генерал Николай Маломуж, который с 2005 по 2010 год был главой Службы внешней разведки Украины, в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил у эксперта, были ли среди президентов Украины агенты РФ и получил такой ответ: "Еще раз подтверждаю - в классическом понимании нет. Но часть из них была бывшей агентурой (КГБ - Ред.) ".

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По его словам, вражеская агентура не влияет на новых политиков.

"...Меня даже спрашивали: "Как дела у агентуры, и их влияние на новых политиков? Где они есть?". Я их успокаиваю: "Их уничтожили"...", - поделился генерал.

Война с Россией - как в Украине борются с вражескими агентами

Служба безопасности Украины в январе поделилась, что в нашем государстве с начала полномасштабного российского вторжения разоблачили более 600 шпионов и агентов противника. В спецслужбе добавили, что прихвостни врага занимались разведывательно-подрывной деятельностью.

Позже сообщалось, что украинские правоохранители задержали "агентов проникновения" Федеральной службы РФ, которые рассказывали захватчикам о позициях защитников нашего государства.

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