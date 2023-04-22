Враги совершили по нашей земле ряд ракетных ударов, отметили в Генштабе.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины три ракетных и 24 авиационных удара.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации насчет российского вторжения по состоянию на 18:00 субботы, 22 апреля. "В течение суток противник нанес 3 ракетных, 24 авиационных удара и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

В результате ударов есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В Генштабе также отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

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Ранее руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что россияне на сегодняшний день по меньшей мере шесть раз били по Угледару авиабомбами ФАБ-500.

Ситуация на фронтах Украины - сегодня это стоит знать

Генштаб ВСУ утром 22 апреля сообщил, что россияне более 50 раз атаковали наших воинов на Марьинском, Шахтерском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Вражеская атаки были отражены.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противники также совершили, в частности, 30 авиаударов и 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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