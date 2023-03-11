Страна-агрессор исчерпывает подготовленные запасы вооружения, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что Россия становится все более зависимой от внешней помощи из-за окончания накопленных запасов вооружения.

Об этом секретарь СНБО сообщил в микроблоге Twitter. Он добавил, что коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической РФ - "вопрос первоочередного веса".

"Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Ракеты, военная техника накапливалась десятилетиями. Расчеты предполагали блицкриг, а не блицутилизацию...", - сообщил Данилов.

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Война России и Украины - важные новости об отношениях РФ и КНР

Как сообщал УНИАН, 18 февраля вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис предупредила Китай не помогать России летальным оружием, которое может быть применено ею в войне против Украины. В США обеспокоены, что Пекин углубил свои отношения с Москвой после начала войны.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай отвергает обеспокоенность НАТО насчет возможности поставок летального оружия России.

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