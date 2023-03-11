Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что Россия становится все более зависимой от внешней помощи из-за окончания накопленных запасов вооружения.
Об этом секретарь СНБО сообщил в микроблоге Twitter. Он добавил, что коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической РФ - "вопрос первоочередного веса".
"Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Ракеты, военная техника накапливалась десятилетиями. Расчеты предполагали блицкриг, а не блицутилизацию...", - сообщил Данилов.
Война России и Украины - важные новости об отношениях РФ и КНР
Как сообщал УНИАН, 18 февраля вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис предупредила Китай не помогать России летальным оружием, которое может быть применено ею в войне против Украины. В США обеспокоены, что Пекин углубил свои отношения с Москвой после начала войны.
В то же время представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай отвергает обеспокоенность НАТО насчет возможности поставок летального оружия России.