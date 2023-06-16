Противник будет разбит, подчеркнул генерал-полковник.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил украинских защитников на передовой и выразил уверенность, что Силам обороны Украины удастся сломать хребет захватническому зверю и продолжить освобождать украинские земли.

Как сообщил Сырский в Telegram, на Бахмутском направлении украинские воины продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю. По его словам, командирами бригад и тактических группировок были определены главные задачи и спланированы дальнейшие действия.

"Мы должны бить врага и продолжить те традиции, которые были у нас осенью, когда мы разбили врага и освободили почти 12 тысяч квадратных километров территории. Несмотря на то, что против вас стоят российские десантники, они покидают позиции, потому что они вас боятся. Я знаю, что вы те ребята, те бойцы, которые смогут выполнить любую задачу, несмотря на количество врага и его вооружение", - сказал Сырский.

Он отметил, что хотя боевиков из группировки "Вагнер" уже нет, враг продолжает перебрасывать свои воинские части под Бахмут, сосредотачивает большие силы на этом направлении.

В то же время у Сил обороны Украины есть четкая задача - деоккупация украинских территорий. "Мы сломаем позвоночник этому зверю и дальше будем освобождать нашу землю", - подчеркнул Сырский.

По его словам, преимущество Сил обороны Украины в качестве, точности и мотивации. Генерал-полковник отметил, что впереди важная работа, и враг будет разбит.

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Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что оккупанты изо всех сил пытаются удержать Бахмут, чтобы предотвратить "суперэпикфейл" для российской пропаганды. Позже Александр Сырский сообщил, что Россия на Бахмутское направление стягивает наиболее боеспособные части.

Стоит отметить, что противники на этом направлении продолжают нести серьезные потери. 16 июня Государственная пограничная служба Украины показала яркое видео ликвидации "свежих" врагов.

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