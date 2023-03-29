В Макеевку доставили десятки противников-"добровольцев", которые отказались выполнять боевое задание, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты все чаще отказываются выполнять приказы командиров.

Об этом идет речь в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 среды, 29 марта. "В последнее время наблюдается тенденция, когда российские захватчики отказываются выполнять приказы командиров", - сказано в сводке.

По его данным, 25 марта выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующей на Авдеевском направлении.

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Кроме того, 23 марта за отказ выполнять боевое задание было обезоружено и доставлено в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований "невский" и "ветераны".

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В конце марта стало известно, что российские оккупанты из вооруженного формирования "Шторм" сообщили, что их после жалобы под угрозой ликвидации свои же изолировали в окопах в селе Водяное, которое расположено на Донбассе.

Враги жаловались, что командиры приказали гнать их на танки, пулеметы и минометы и из-за этого были уничтожены 22 захватчика, а более 30 - ранены.

Позже сообщалось, что оккупантов, которые нажаловались на свое руководство, допрашивала российская военная прокуратура.

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