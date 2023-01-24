Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 24 января, назвал три способа противостояния российским ударам по энергосети Украины.
Глава МИД прокомментировал массированные ракетные удары России в своем аккаунте в Тwitter и поблагодарил за приглашение на сегодняшнюю встречу министров иностранных дел стран G7 ("Большая семерка"). "Я благодарен всем государствам и институтам, которые объявили о новой практической помощи для восстановления энергосистемы Украины, поврежденной российскими ударами", - написал он.
Кулеба подчеркнул, что есть три основных пути решения проблемы российских ударов по энергосети Украины.
"Первый - предоставление Украине больше систем ПВО; второй - больше оборудования для восстановления электросети, о чем сегодня говорили на встрече; третий - жесткие санкции против ракетной промышленности России", - отмечает министр.
Вражеские обстрелы Украины - сегодня это стоит знать
Как сообщал УНИАН, во время ракетного обстрела 14 января российская армия атаковала энергетические объекты в шести областях Украины.
Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектах. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.
Сегодня, 24 января, в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в Украине незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит остается существенным.