Ракетную промышленность РФ необходимо наказать жесткими санкциями, отметил глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 24 января, назвал три способа противостояния российским ударам по энергосети Украины.

Глава МИД прокомментировал массированные ракетные удары России в своем аккаунте в Тwitter и поблагодарил за приглашение на сегодняшнюю встречу министров иностранных дел стран G7 ("Большая семерка"). "Я благодарен всем государствам и институтам, которые объявили о новой практической помощи для восстановления энергосистемы Украины, поврежденной российскими ударами", - написал он.

Кулеба подчеркнул, что есть три основных пути решения проблемы российских ударов по энергосети Украины.

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"Первый - предоставление Украине больше систем ПВО; второй - больше оборудования для восстановления электросети, о чем сегодня говорили на встрече; третий - жесткие санкции против ракетной промышленности России", - отмечает министр.

Вражеские обстрелы Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, во время ракетного обстрела 14 января российская армия атаковала энергетические объекты в шести областях Украины.

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектах. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Сегодня, 24 января, в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в Украине незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит остается существенным.

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