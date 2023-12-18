По словам Юрия Филатова, война становится более технологичной.

Война меняется довольно быстро и становится более технологичной. Об этом в эфире "1+1" в рамках телемарафона рассказал начальник группы беспилотных систем штаба 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ Юрий Филатов.

По его словам, "мы очень быстро проходим разные этапы войны", и с самого ее начала говорилось, что это "война дронов".

"И на самом деле это наш единственный шанс противостоять такому большому врагу, у которого практически неограниченные человеческие ресурсы, ресурсы финансовые, ресурсы по материально-техническому обеспечению, конвенциональному оружию, обычному. Поэтому мы понемногу переходим, все больше и больше насыщается поле боя всевозможными технологиями", - рассказал военный.

В то же время Филатов признал, что ни Украина, ни ее западные партнеры не были готовы к войне, которую развязала Россия.

"Какая была война? Война была: Ирак, Афганистан, какие-то локальные конфликты с кратным технологическим преимуществом прежде всего, когда есть полностью доминирование в воздухе, когда есть преимущество технологическое в образцах вооружения. ... Те образцы, что есть, они обеспечивали преимущество, этого было достаточно - зачем тратить больше? ... Об этом много говорили, но мало делали. Это признают сами наши партнеры", - констатировал он.

Война в Украине - последние новости

В воскресенье, 17 декабря, российские оккупанты потеряли штурмовик Су-25. Вечером один из российских Telegram-каналов сообщил, что в небе над Николаевской областью из российской установки "Бук-М3" был сбит украинский Су-25. Его якобы сбили вблизи населенного пункта Елизаветово. При этом в Украине есть только один поселок с таким названием – во временно оккупированном Крыму.

Также УНИАН сообщал, что авиация и ракетчики ВСУ нанесли серию ударов по россиянам. В то же время, по сообщению Генштаба, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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