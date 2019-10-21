Россияне завезли на Донбасс электромагнитное оружие
10:15, 21 октября 2019Война
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Отмечается, что за четыре года война на Донбассе стала более технологичной.
REUTERS
Россияне завезли на Донбасс электромагнитное оружие против беспилотников.
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Об этом в Facebook сообщает фонд "Вернись живым". За эти годы война на Востоке Украины стала более технологичной и не ограничивается только железными "подарками" со стороны террористов.
Электромагнитные ружья подавляют сигнал навигации и связи беспилотника, простыми словами, "сажают" или притягивают его к себе. К сожалению, за месяц на передовой таким образом были потеряны четыре украинских дрона.
Как сообщалось, 20 октября вооруженные формирования на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня.
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