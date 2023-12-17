Падение самолета подтверждают украинские и российские военные блогеры, но официальные источники молчат.

Российская армия потеряла еще один штурмовик Су-25 в боях на фронте. По неофициальной информации, его могла сбить российская же установка ПВО, либо пилот просто не справился с машиной.

Так, сегодня вечером один из российских телеграм-каналов сообщил, что в небе над Николаевской областью из российской установки "Бук-М3" якобы был сбит украинский Су-25. Утверждалось, что самолет сбили вблизи населенного пункта Елизаветово, хотя в Украине есть только один поселок с таким названием – в Крыму.

Через два часа еще один российский телеграм-канал Fighterbomber, освещающий тему военной авиации, опубликовал "траурное" фото штурмовика Су-25 с подписью "Вечного полета, брат". Так этот канал уже не в первый раз подтверждает гибель российских самолетов и вертолетов.

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Позже Fighterbomber решил уточнить, что его скорбный пост и эпизод с "украинским Су-25" над несуществующим в Николаевской области селом Елизаветово относятся к двум разным событиям. Z-блогер утверждает, что российский самолет упал по причине "потери пространственной ориентировки".

"Летчик работал по приборам в погодных условиях в которых работать нельзя". – написал он.

Косвенно эту версию подтвердил украинский военный блогер "Николаевский Ванек", близкий к украинским Воздушным силам.

"По поводу сдохшего петушка СУ-25 – у меня нет информации, что по нему кто-то работал (но я этого не исключаю). Примерно в 11 утра сегодня петушки (оба взлетели с Миллерово) парно отрабатывали по нашим позициям на Востоке, в следствии чего 1 петушок просто разбился. Поэтому смело можем записывать сдохшего петушка как очередного пострадавшего от заклинания "упаді", – пишет "Ванек".

В Командовании Воздушных сил ВСУ про сбитие российского самолета на этот момент не заявляли.

Работа авиации на фронте – последние новости

Как писал УНИАН, сегодня украинская авиация нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также двум зенитно-ракетным комплексам российских войск. Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов россиян.

Россияне тем временем нанесли 25 авиационных ударов, совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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