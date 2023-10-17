Оккупационной армии РФ необходимо показать своему обществу хоть какой-то результат того, как она якобы меняют ситуацию на фронте в свою пользу, говорит Ягун.

Директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы в 2014-2015 годах Виктор Ягун назвал основные причины, почему сейчас город Авдеевка Донецкой области стал критически важным объектом для россиян.

В эфире телемарафона он рассказал, что первая причина, почему российские оккупанты сгоняют все больше техники и личного состава в жестокой борьбе за Авдеевку, – это намерение врага захватить стационарные укрепления на востоке накануне зимней кампании.

"Если посмотреть на карту, то можно понять, что Авдеевка – это как раз то выступление, которое с 2015 года не продвинулось ни вперед, ни назад... Она достаточно сильно была укреплена, и понятно, что враг пытается нас подвинуть оттуда. Особенно в преддверии зимней кампании, где стационарные укрепления будут играть определяющую роль. Это первое", – отметил Ягун.

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Вторая причина заключается в том, что Авдеевка – это "ворота" в оккупированный Донецк. Также это важный логистический путь поставок всего необходимого для борьбы с российскими захватчиками. Оккупанты понимают, что наступление за освобождение всей Донецкой области "наверняка началось бы все же с Авдеевки".

"Все уже признают, что этот город – "ворота" в Донецк. Через него мы имеем возможность контролировать пребывание врага в областном центре, даже артиллерией донимать его. Перемещать те или иные средства поражения и боезапас по городу, по железной дороге. И это врагу очень не нравится. Фактически, если бы началось наступление за освобождение Донецкой области, то оно наверняка началось бы все же с Авдеевки, потому что это самое большое такое выступление и ближе всего к городу (к Донецку – УНИАН)", – акцентировал генерал-майор запаса СБУ.

Российская оккупационная армия готова использовать губительную для них тактику, которая приводит к бешеным потерям, чтобы уже в ближайшее время продемонстрировать обществу РФ хотя бы какой-то результат того, как они якобы меняют ситуацию в свою пользу на линии фронта.

"И это все в комплексе показывает, что они хотят повторить для своего лидера, наверное, историю с Бахмутом. Для них критически показать, что они что-то захватывают, как-то меняют ситуацию к лучшему на линии фронта. Тем более, что есть действительно опасность для этого города (Авдеевки – УНИАН), он в определенном плане окружен врагами с двух сторон. И у них есть такая мечта, что они покажут, что могут его полностью окружить и захватить. Таким образом, еще раз подчеркиваю, продемонстрировать своему обществу, что "мы не только остановили наступление Украины, но и перехватили инициативу и пойдем вперед". Поэтому для них критически показать хоть какой-то результат, при чем уже в ближайшее время", – подчеркнул Ягун.

Активизация РФ в районе Авдеевки

17 октября в вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение суток российские захватчики атаковали на шести направлениях фронта. В частности, на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях. На Авдеевском направлении враг совершал безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки и южнее Тоненького Донецкой области. Силами обороны было отбито 5 вражеских атак.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что последние трое суток наблюдается определенное уменьшение обстрелов громады, в то же время противник продолжает круглосуточные обстрелы позиций Сил обороны. Он отметил, что "это лишь передышка", враг перегруппировывается, его планы также корректирует сильный дождь. По словам главы Авдеевской ГВА, уже в ближайшее время может быть обострение и возобновление штурма города, поэтому ВСУ готовятся к этому.

По данным британской разведки, российские оккупационные войска начали скоординированную наступательную операцию на нескольких направлениях фронта. В отчете сказано, что это будет самая значительная наступательная операция России по меньшей мере с января 2023 года. По информации разведчиков, россияне ведут наступление на хорошо укрепленный город Авдеевка несколькими бронетанковыми батальонами. В то же время украинским защитникам пока удавалось сдерживать российских оккупантов, при этом нанося противнику большие потери в тяжелой технике и личном составе.

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