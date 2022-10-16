Секретарь СНБО заявляет, что война для России вышла на стадию "стратегического цугцванга".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что каждый шаг Российской Федерации ухудшает ситуацию и приближает ее к финалу.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга - каждый ход усугубляет ситуацию и приближает к финалу", - подчеркнул Данилов.

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В частности, он перечислил пять признаков такой ситуации в РФ.

"Во-первых, путинская мобилизация превратилась в бегство более 500 тыс. россиян, демонстрацию гнилости российской системы, смерть неподготовленных призывников, рост возмущения "глубинного народа", падение уровня поддержки войны и самое главное - стала мощным фактором политической дестабилизации в РФ", - отметил секретарь СНБО.

"Во-вторых. Попытка аннексии украинских территорий - беспрецедентная в истории ООН консолидация мира вокруг поддержки Украины и осуждения России (голосование Генассамблеи ООН, 12 октября 2022)", - заявил Данилов.

"В-третьих. Путинский ядерный шантаж - полная перезагрузка и модернизация структур НАТО, увеличение бюджета, перевооружение, готовность и способность к жесткому и немедленному ответу (учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" — Steadfast Noo, 17 октября 2022). Угроза потери влиятельных партнеров - Индии и Китая", - отметил секретарь СНБО.

"В-четвертых. Ракетные удары рашистов по столице, городах Украины и критической инфраструктуре - ускорение принятия союзниками решение о передаче ВСУ современных систем ПВО, создание мощной системы воздушного защиты (Рамштайн-6, 12 октября 2022)", - констатировал Данилов.

"В-пятых. Самое главное - агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой все растут, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада", - подытожил секретарь СНБО.

Удар по инфраструктуре Украины:

Российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов утром 10 октября. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и других областях.

Российский диктатор Владимир Путин признал нанесение удара по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Он пригрозил Украине новыми ударами, фактически признав, что утренний террор украинских городов связан с подрывом Крымского моста.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракет Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

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