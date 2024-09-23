Петреус добавил, что все, что россияне делали с самого начала вторжения в Украину, четко нарушает Женевскую конвенцию.

Война РФ против Украины показала существенное отличие в подходах двух сторон к боевым действиям. Украина придерживается законов сухопутной войны и Женевсеой конвенции, тогда как РФ четко ее нарушает, заявил бывший директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Дэвид Петреус.

"Что отличает Украину от России, это то, что Украина преследует законные военные цели в соответствии с законами сухопутной войны и Женевской конвенции. Россия же без разбора бьет по гражданской инфраструктуре, по больницам, по службам быстрого реагирования и тому подобное", – отметил он в интервью "24 каналу".

Петреус добавил, что все, что россияне делали с самого начала вторжения в Украину, четко нарушает Женевскую конвенцию.

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"Имею в виду, что любой, кто находится в Киеве, должен поехать в Бучу и услышать, что действительно там происходило. Это дает основания предположить, что россияне имеют культуру совершения военных преступлений, а не культуру, которая пытается соблюдать правила Женевской конвенции", – продолжил экс-директор ЦРУ.

Петреус напомнил, что ему выпала возможность командовать двумя войнами, пять раз он командовал боевыми частями. Тогда были допущены ошибки, гибли местные жители, но тогда его силы старались придерживаться Женевской конвенции и законов ведения сухопутной войны.

"Мне кажется, что Россия пытается не обращать внимания на правила и уверена, что поражению должны подлежать не только объекты, которые являются законными военными целями", – добавил он.

Война в Украине: важные новости

Президент Чехии Петр Павел считает, что украинцам и сторонникам Украины придется смириться с тем, что Россия по итогам войны сохранит контроль над оккупированными территориями – по крайней мере, временно. При этом он не исключает, что такая оккупация может длиться годами.

Тем временем Bloomberg пишет, что Россия резко увеличит расходы на войну в следующем году. Согласно проекту бюджета страны-агрессора, Кремль планирует потратить 6% ВВП на попытки уничтожить Украину.

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