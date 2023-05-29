Операцию военные решили провести ночью.

Недалеко от Авдеевки Донецкой области воины Сил специальных операций выстрелом из противотанкового ракетного комплекса NLAW уничтожили российский танк.

Об этом в Facebook сообщает Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. В сообщении сказано, что после получения информации о местонахождении вражеского танка группа ССО выдвинулась по указанным координатам. При этом операцию решили провести ночью.

"Обойдя танк россиян с тыла, воины ССО выстрелом из ПТРК NLAW нанесли огневое поражение танку российских оккупантов. После чего группа успешно вернулась на базу готовить новые неожиданности для врага", – сообщают в командовании ССО.

Уничтожение российской техники в Украине

Утром 29 мая в Генеральном штабе сообщили, что с начала российского вторжения в Украину наши военные уничтожили немало вражеской техники: 3801 танк, 7467 бронированных машин, 3054 БПЛА оккупационных войск. Кроме того, в армии РФ стало меньше авиации: уничтожено 313 единиц самолетов и 298 вертолетов.

В течение суток 29 мая 2023 года украинские воины также нанесли 15 авиационных ударов по противнику. Были поражены средства ПВО россиян и ряд важных целей, среди которых вооружение противника.

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