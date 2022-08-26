Жданов подчеркнул, что скидывание с неба десанта на Николаев сегодня невозможен технически.

У России уже нет возможности сбросить с неба десант на Николаев.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жденов на своем YouTube-канале.

Жданов подчеркнул, что сброс с неба десанта на Николаев сегодня невозможен технически, так как во всех частях воздушно-десантных войск Российской Федерации произошла смена личного состава вследствие потерь.

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"Причем смена состава произошла кардинальная. И уже те, кто сегодня воюет в составе воздушно-десантных войск, большая часть из них, скорее всего, даже не прыгала, не имеет количества прыжков и даже не проходила допрыыжковую подготовку", - пояснил Жданов.

При этом он отметил, что россияне могли сбросить десант парашютным способом на Гостомель, но они этой возможности не использовали. "В Гостомеле тот первый десант высаживали именно посадочным способом с вертолетов. Вертолет садился, сажал десант, потом следующий и так они по очереди его высаживали", - сказал эксперт.

"В Василькове, но надо уточнить эти данные, говорят, что была выброска десанта парашютным способом, но они ошиблись и бросили его на лес", - рассказал Жданов.

По мнению военного эксперта, именно неуверенность в успехе и/или низкий уровень подготовки не дали возможности высадки десанта.

"Кстати, они (российские военные – ред.) проводили учения вместе с белорусской армией "Союзная решимость". Российские войска высаживали десант у Сувальского коридора, там, где самый узкий проход между Калининградом и Беларусью, и вследствие выбрасывания у них даже два десантника разбились. И две БМДшки вдребезги разбились, потому что когда они сбрасывали технику, парашютные системы не раскрылись. Возможно, этому послужило низкое качество парашютных систем для техники и низкий уровень подготовки десанта, чтобы не деморализовать людей, что во время выброски кто-то снова разобьется, они и не используют (десант - ред.)", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Алексей Мельник заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России, но существуют ограничения на использование оружия от США и партнеров. Относительно ударов по украинскому Крыму никаких ограничений нет.

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