При этом удары по украинскому Крыму можно наносить из всех видов имеющегося вооружения.

Украина имеет право наносить удары по территории России, но существуют ограничения на использование оружия от США и партнеров. Относительно ударов по украинскому Крыму никаких ограничений нет.

Об этом заявил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью OBOZREVATEL.

"Украина имеет законное право наносить удары по военным целям РФ, в том числе на территории РФ. Если рассматривать Крым или другие временно оккупированные территории, то здесь вообще ни у кого не должно возникать никаких сомнений и оговорок", - заявил Мельник.

В то же время эксперт призвал понимать, что проведение "референдумов" на оккупированных территориях не будет ограничивать свободу действий Украины в плане нанесения ударов по российским целям.

"Некоторые на Западе начинают поднимать панику, якобы с момента, когда Россия проведет "референдумы" и объявит эти территории своими, на Украину якобы будут накладываться какие-то ограничения. Это полный абсурд, ярко демонстрируемый на примере Крыма. Далее – то, что касается обещаний или договоренностей с нашими партнерами. Действительно, есть определенные беспокойства. В случае, если Украина будет наносить удары по территории РФ, наше право на это не ставится под сомнение, но это должно быть не американское оружие, чтобы не дать России повода нанести удар по одной из стран-членов НАТО. Эти предостережения являются достаточно обоснованными, поэтому обязательств необходимо соблюдать несмотря на нюансы, которые есть", - отметил эксперт.

Мельник считает, что конкретное название или еалибр оружия, которым Украина может наносить удары по объектам в Крыму, в далеком тылу врага, не принципиальны.

"Главное, что надо понимать - что Украина имеет средства. Или это наши диверсионные группы, или это беспилотники турецкого, украинского, американского производства, или это ракеты украинского и зарубежного производства. Поэтому я не стал бы углубляться в тактико-технические характеристики тех или иных видов вооружения. Тем более, что я поддерживаю позицию нашей власти, которая сохраняет определенную интригу, не признает этих ударов, не раскрывает детали", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, серия взрывов во временно оккупированном Крыму вызвала невиданную панику. Однако эксперты говорят, что говорить о приближающейся деоккупации полуострова еще рано.

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