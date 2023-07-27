Эксперт намекнул, что в случае попытки захватчиков атаковать там, их ждет смерть.

У российских оккупантов нет необходимых сил, чтобы нанести серьезный удар со стороны Сумской или Черниговской областей. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона.

"На мой взгляд, маловероятно, что с той стороны будет серьезный удар. Потому что для этого им нужен очень большой корпус. Хотя бы 40-тысячный. Где его взять - мне трудно понять", - отметил Черник.

Кроме того, добавил он, что такой корпус нужно обеспечить военной техникой и вооружением.

Видео дня

"825 танков, 2,5 тысячи бронированных машин и до тысячи ствольной артиллерии. У них дефицит с этим всем. Но, как говорил Марк Туллий Цицерон, чем ближе крах империи, тем безумнее их действия", - сказал эксперт.

Черник добавил, что если российские оккупанты все же решат атаковать, то украинцы не могут "не позволить им и там погибнуть".

"Там уже построена своеобразная "линия Маннергейма", есть очень серьезные минные поля – некоторые достигают двух километров шириной. То есть им придется двигаться только по дорогам. А как работать на дорогах - мы уже научились", - отметил он.

Ситуация на северном направлении

После прибытия на территорию Беларуси наемников частной военной компании "Вагнер" Украина в очередной раз усилила меры безопасности на пограничье.

В частности, на Черниговщине только на одном из направлений было вырыто еще более 40 км противотанкового рва и создано более 30 тыс. минных ловушек для вражеских сил.

Кроме того, участки государственной границы дополнительно усилили невзрывными и взрывными заграждениями.

21 июля командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что российские диверсионно-разведывательные группы предприняли попытки проникновения на украинскую территорию на приграничные Сумской и Черниговской областей.

Вас також можуть зацікавити новини: