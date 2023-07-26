За отказ работать в оккупации учителям грозят отправкой в Россию.

Оккупанты угрожают депортацией учителям на оккупированной территории, которые отказываются сотрудничать. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы случаи обысков, которые проводились в домах учителей, не ушедших на работу в захваченную "школу". Россияне искали доказательства сотрудничества с Силами Обороны Украины и угрожали педагогам депортацией, если они не пойдут на сотрудничество с оккупационной администрацией", – сообщает ЦНС.

Отмечается, что оккупантам не удается найти достаточное количество учителей для работы в подконтрольных им школах, поскольку местные жители попросту отказываются сотрудничать. Проблему частично решают, завозя учителей из России.

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Ситуация на оккупированных территориях – последние новости

Российские оккупанты продолжают уничтожать и разворовывать имущество в Мариуполе. Как рассказал советник мэра Петр Андрющенко, захватчики принялись резать на металлолом железнодорожные вагоны. Саму же железную дорогу российские оккупанты уничтожили во время блокады города.

Кроме того, российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно. Андрющенко отметил, что основной поток фур с украденным зерном идет из временно оккупированного Крыма. Также захватчики возобновили работы в карьерах и воруют украинский гранит вблизи Мариуполя.

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