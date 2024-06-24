Оккупанты хотят прорваться в Константиновку, чтобы создать угрозу окружения наших войск в Торецке.

Оккупационная армия РФ сейчас активно наращивает наступательные темпы в Донецкой области, в частности россияне увеличили количество атак в направлении Торецка. Они хотят окружить украинских военных в городе, чтобы получить доступ к части донецкой городской агломерации, сообщил военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV.

Он рассказал, что продвижение врага по направлению к дороге, которая соединяет Покровск и Константиновку, является достаточно опасным, ведь выйдя на эту дорогу, противник может развивать наступательные операции уже в сторону Константиновки, а в дальнейшем и в сторону Покровска.

"Что означает проход противника к этой трассе? Очевидно, если посмотреть на карту, увидим, что Константиновка является ключом, который удерживает наши позиции, поддерживает позиции в районе Торецка, где сейчас так же развязались активные боевые действия. Таким образом мы говорим о том, о чем давно поняли, о чем не прекращали говорить, - о комбинированной операции противника, которая имеет целью прорваться как с юга, так и с северо-востока к Константиновке для того, чтобы создать угрозу окружения наших войск в Торецке", - пояснил военный эксперт. Видео дня

Он добавил, что главная цель РФ на сегодня - создание линии фронта или боевого столкновения по отрезку Часов Яр - Константиновка, примерно по той трассе, которая соединяет Покровск с Константиновкой. А Торецк - это единственная часть донецкой городской агломерации и если россияне реализуют свой план, то это серьезно изменит оперативную ситуацию на фронте, причем на будущее, потому что освобождать эту городскую агломерацию будет гораздо сложнее.

"Я не зря замечаю, что Торецк является еще и частью донецкой агломерации. Десяток НП образуют Торецкую агломерацию. А теперь расширьте это на Горловку, Пантелеймоновку, Ясиноватое, Макеевку, Донецк и так далее. Это все небольшой город или ряд НП, которые переходят один в другой. Именно поэтому для противника, если говорить уже об этой субагломерации, чрезвычайно важно с минимальными для себя потерями занять ее", - рассказал Грабовский.

Кроме того, он привел другой сценарий - приближение к славянско-краматорскому укрепрайону, славянско-краматорской городской агломерации, что тоже является не менее опасным для нас. Именно поэтому сейчас уже в большем масштабе наблюдается активизация действий противника к северу от Славянска с целью создать зону нависания над городом.

"Мы видим абсолютно логичную последовательность операций, которые на сегодня осуществляет противник. Насколько это ему удается, сказать очень трудно. Вы видите, что каждый населенный пункт, который он оккупирует, дается ему ценой чрезвычайно высоких потерь. На сегодня еще очень рано говорить, что противник безусловно достигнет такого успеха, хотя прилагает к тому максимум усилий", - подытожил эксперт.

Оккупанты начали наступление на Торецк - что известно

Как ранее писал УНИАН, недавно DeepState сообщили, что Россия усилила давление на Торецк. Эксперты считают, что враг может стянуть дополнительные резервы, чтобы развить тактический успех.

"Точная причина провала обороны пока неизвестна. По состоянию на конец 21 июня оккупанты еще продвинулись вдоль улицы, которая параллельна железной дороге", - говорится в сообщении.

В то же время аналитики ISW рассказали, что РФ начала свое летнее наступление на фронте, в том числе и в направлении Торецка. При этом вражеская армия уменьшила интенсивность на севере Харьковской области.

"Летнее контрнаступление, вероятно, будет сосредоточено на востоке Украины, после наступления на севере. Последнее же имело целью растянуть ограниченные ресурсы Украины", - говорится в отчете.

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