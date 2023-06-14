Крымчан просят сделать свой вклад в освобождение полуострова от оккупантов.

Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к жителям Крыма с просьбой сообщать о действиях оккупантов на полуострове. В первую очередь разведку интересуют места базирования военной техники.

В разведывательном ведомстве отметили, что ежедневно получают от украинцев в Крыму важную информацию об оккупантах.

"Граждане Украины, временно находящиеся под оккупацией рашистов, напоминаем, что вы можете приблизить деоккупацию наших земель Силами обороны Украины! Именно благодаря вам удается не только уничтожать врага, но спасать жизнь наших воинов и гражданских жителей. Именно ваш вклад может оказаться решающим в возвращении Украине границ 1991 года!" – говорится в заявлении.

Так, украинская разведка просит крымчан сообщать о:

местах дислокации войск и адресах проживания руководящего состава;

складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов;

местах размещения, хранения и ремонта военной техники;

точках дислокации средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы;

местах расположения штабов и пунктов управления оккупационными войсками;

точках дислокации установок ПВО.

Ситуация в Крыму – последние новости

По данным партизанского движения "Атеш", коллаборанты и "понаехавшие" россияне начали уезжать из северных районов Крыма. В частности такая негласная эвакуация наблюдается в Армянске и Джанкое.

Между тем оккупанты усилили давление на местное население в Крыму и принялись активно искать украинских подпольщиков. Также оккупанты усилили меры безопасности на пунктах въезда на Керченский мост. Захватчики более тщательно проверяют личные документы, транспорт и документы на него. Доходит даже до проверки истории браузера и подписок в Telegram и Viber у граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: