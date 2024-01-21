Три взрыва прогремели в воскресенье днем, самопровозглашенные власти отчитываются о сбитии воздушных целей силами ПВО.

В воскресенье, 21 января, во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались три взрыва. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что взрывы прогремели около 13:38 по киевскому времени. В городе действует режим воздушной тревоги. При этом местные "власти" перекрыли движение по Керченскому мосту.

"Над центром Севастополя был виден дым. С чем он связан – неясно. Однако российский глава города Михаил Развожаев заявил, что военные РФ используют средства маскировки в районе Севастопольской бухты", - говорится в сообщении.

Самопровозглашенный городской голова Севастополя тем временем рассказал, что силы ПВО "сбили воздушную цель над акваторией".

"Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя сейчас не фиксирует повреждений инфраструктуры. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - написал Развожаев.

Последние новости из временно оккупированного Севастополя

В конце декабря в Севастополе "утонул" российский корвет. Международное разведывательное сообщество InformNapalm проверило и подтвердило информацию о подтоплении корабля проекта 205П "Тарантул". Таким образом, 29-30 декабря ВСУ, вероятно, реализовали успешную атаку в акватории Севастополя.

Также УНИАН сообщал, что Россия довела до критического состояния треть теплосетей, худшая ситуация - в Севастополе. Там показатель износа коммуникаций достиг 92 процента.

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