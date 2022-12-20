Президент России давно считает Беларусь своей вотчиной, отметил советник ОП.

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Минск получил четкий сигнал, что Кремлю не стоит даже мечтать о вступлении армии Беларуси в войну против Украины.

Главной темой во время визита российского лидера в Беларусь было не вступление беларуских вооруженных сил в войну, а отношения в многоугольнике Россия - Беларусь - Китай - коллективный Запад, рассказал советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко делает все, чтобы перебалансировать влияние России через Китай, частично - через Запад, а Путина это беспокоит, поскольку он давно считает Беларусь своей вотчиной и хотел бы "утвердить права сеньора".

"После чего, я так понимаю, ему дали понять… в Минске, что тут на каждого сеньора найдется сеньор постарше, вот. Если хотите продолжать боевую подготовку на наших полигонах - пожалуйста, хотите стрелять по Украине - …это очень плохо, но… что ж мы можем сделать - стреляйте… но, по возможности, воздерживайтесь, поскольку нам плохо, ай, нехорошо, и мы… миролюбивые… ни о каком вступлении беларуской армии в войну даже не мечтайте", - утверждает Арестович.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что Владимир Путин будет подталкивать Александр Лукашенко к наступлению на Украину.

По сведениям украинской разведки, россияне не готовы к новому полномасштабному наступлению на наше государство.

Визит Путина в Минск 2022 - что нужно знать

Владимир Путин 19 декабря прилетел в Минск и встретился с Александром Лукашенко.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что президент РФ во время визита в Беларусь давил на Лукашенко, чтобы тот разрешил направить беларуские войска на войну против украинского государства.

Стоит отметить, что Беларусь 24 февраля разрешила России вторгнуться в Украину со своей земли, также с беларуской территории наше государство не раз подвергалось обстрелам. Кроме того, Беларусь приняла российских мобилизованных.

Вас также могут заинтересовать новости: