Сейчас корабельная группировка страны-террористки в Черном море состоит из восьми единиц.

В Черном море по состоянию на вечер понедельника, 10 апреля, находится один российский ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр".

В целом, корабельная группировка страны-террористки в Черном море в настоящее время состоит из восьми единиц. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Также отмечается, что ситуация в море может оперативно меняться, как и активность вражеской авиации.

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"Учитывая длительную паузу в ракетных ударах и прибытие очередного транспортного авиарейса Тегеран - Москва, предположительно пополнение запасов дронов-убийц и не исключена подготовка ракетного удара", - заявили в командовании.

Кроме того, военные обращают внимание жителей Херсонской, Николаевской и Одесской областей на ограничение использования водного транспорта и любых плавсредств. В первую очередь, эти ограничения направлены на сохранение жизни населения.

На неразминированных деоккупированных территориях и в прибрежных зонах сохраняется высокая опасность подрыва мин, в частности в связи со штормовой погодой, добавили в командовании "Юг".

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 апреля в Черном море находились на боевом дежурстве четыре корабля РФ. В частности, и один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет четыре единицы.

Днем ранее, 9 апреля, корабельная группировка врага в Черном море состояла из 11 боевых кораблей, среди которых две подводных лодки с восемью "Калибрами".

8 апреля в Воздушных силах ВСУ отметили, что сейчас на российских аэродромах в боевой готовности находятся по меньшей мере 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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