В Средиземном море находятся до семи кораблей противника, отметили в ВМС ВСУ.

В понедельник, 10 апреля, по состоянию на 10:00 в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре корабля РФ.

В частности, там находится один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет четыре штуки, говорится на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"...в Азовском море - один вражеский корабль; в Средиземном море - до семи вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ситуация в Черном море - сегодня это стоит знать

По состоянию на 11:00 воскресенья, 9 апреля, в этом море находились на боевом дежурстве девять кораблей РФ. Среди этих кораблей было два носителя "Калибров", и общий залп составлял восемь штук.

Стоит отметить, что россияне уже много раз били по украинской земле "Калибрами" с Черного моря. В результате вражеских атак есть много разрушений, жертв и пострадавших. Стоит отметить, что в нашей стране уже ликвидировали 911 российских ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: