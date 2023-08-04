Уничтожены три ББМ, шесть единиц артиллерийских систем и минометов, один ПТРК, один станковый гранатомет, четыре БпЛА, три единицы автомобильной и три единицы специальной техники.

Силы обороны Украины системно уничтожают оккупантов на Таврическом направлении, в течение суток там была ликвидирована 21 единица военной техники противника.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения наших войск в течение суток выполнили 1 тыс. 477 огневых задач. Было уничтожено 21 единицу военной техники противника", - заявил он.

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В частности, по словам командующего, уничтожены три ББМ, шесть единиц артиллерийских систем и минометов, один ПТРК, один станковый гранатомет, четыре БПЛА, три единицы автомобильной и три единицы специальной техники.

Также, как добавил Тарнавский, были уничтожены три склада боеприпасов противника.

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, за сутки ВСУ уничтожили 640 российских захватчиков, четыре танка, 15 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, одно средство ПВО и 27 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 12 артиллерийских средств на огневых позициях, одну радиолокационную станцию, один пункт управления, три района сосредоточения личного состава, два средства противовоздушной обороны и три склада боеприпасов врага.

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