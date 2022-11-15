По словам американского военного, ВСУ нужно иметь подготовленные операционные резервы.

Контрнаступление ВСУ не остановится. Оно может притормозить, но зима также способствует атакующим, по многим причинам, включая психологические, а также влияние погоды.

Как рассказал бывший морской пехотинец США Энди Милберн в интервью 24 канала, украинские военные привыкли к зимним операциям, снег и состояние земли в целом не станет таким препятствием, каким он мог бы стать весной – когда начинаются дожди, и снег тает.

"Когда везде болото – это замедлит танки и БТР, но погода будет влиять на обе стороны. Контрнаступление не замедлится. Что может повлиять, так это нехватка сил для прорыва российских позиций. Я не говорю это с точки зрения каких-то инсайдов, но говорю с точки зрения планирования прорыва украинскими военными", - отметил он.

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По словам американского военного, ВСУ нужно иметь подготовленные операционные резервы, чтобы использовать их для прорыва. И их нужно больше чем, например, было под Харьковом.

Война в Украине: прогноз

Отмечается, что Российская армия плохо оснащена и плохо подготовлена для войны в зимних условиях, поэтому, по мнению западных аналитиков, россияне просить перемирия.

Аналитики британского Королевского института объединенных служб, отметили, что Кремлю было бы очень выгодно, чтобы украинское наступление замедлился или остановился до весны, потому что ему нужно время для подготовки новобранцев.

При этом аналитики считают, что Кремль не будет отказываться от своих планов по уничтожению Украины. Поэтому, по мнению экспертов, не в интересах Украины отказываться от наступления этой зимой.

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