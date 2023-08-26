Без прорыва пехоты контрнаступление невозможно, отметил Глен Грант.

Украина будет иметь ракеты дальнего радиуса действия, но для деоккупаций территорий нужна пехота.

Об этом заявил британский полковник Глен Грант в эфире Эспрессо. По его словам, пока пехота не зайдет в определенный населенный пункт - деоккупация не состоялась.

"Что касается ракет дальнего радиуса действия, то они однозначно будут. Я не знаю когда, но вы обязательно их получите. Хочу сказать одну важную вещь: для меня самым важным является не просто способность попадать боеприпасами в тыл противника, а способность пехоты совершать прорыв. Для этого пехота также нуждается в лучшем оборудовании, больше приборов ночного видения, больше БПЛА и больше возможностей для непрямого огня", - подчеркнул он.

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Полковник пояснил, что истребители F-16 и дальнобойное оружие не достигнут цели освободить временно оккупированные Мелитополь и Крым. Это сможет сделать лишь пехота, которая очень хорошо воюет, но тяжелой ценой.

Дальнобойные ракеты для Украины - последние новости

В последнее время оживились новости по поставке Украине немецких ракет Taurus.

Напомним, глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украина имеет полное право получить ракеты Taurus от ФРГ.

"С нашей стороны частично есть ответственность за то, чтобы нынешние ресурсы ВСУ всегда были больше, чем жестокость, которую делает путинская война", - сказал министр.

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