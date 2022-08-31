Взрывы шли по нарастающей.

Зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, куда оккупанты свозили свою военную технику.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Сопротивление продолжается, зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного Лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику", - написал он.

Відео дня:

Он также сообщает, что "взрывы шли по нарастающей: сначала их услышали жители южных улиц, потом - весь город". Федоров отметил, что сейчас собирается информация о последствиях.

Как сообщал УНИАН, через временно оккупированный Мелитополь Запорожской области российские военные перегоняют свою технику. Местные жители видели несколько колонн военной техники оккупантов.

В то же время в городе работает движение сопротивления. Раньше партизаны взорвали сотрудников Федеральной Службы безопасности РФ возле "обители разврата", а именно возле отеля "Цитадель". Сотрудники российской спецслужбы обычно развлекались в этом отеле с местными девушками легкого поведения.

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