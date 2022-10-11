Тем временем море продолжает штормить, что может вызвать самовольную детонацию мин.

Вблизи крымского побережья маневрируют шесть боевых кораблей, тем временем море продолжает штормить, что может вызвать самовольную детонацию мин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг".

"В Черном море корабельная группировка врага вновь уменьшена вдвое. Общее количество – 6 боевых кораблей маневрируют вблизи побережья Крыма. 2 надводных ракетоносителя наготове с 16-ю "Калибрами" на бортах. Море продолжает штормить, а это может вызвать самовольную детонацию мин и других взрывоопасных сюрпризов темной воды", - говорится в сообщении.

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Массированный ракетный удар России по Украине сегодня - важнейшие новости

Утром 10 октября Россия атаковала различными ракетами ряд областей Украины, в частности, под ударами оказались Винницкая, Львовская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Житомирская, Хмельницкая, Днепропетровская и Киевская области, а также Киев.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что враг использовал 84 крылатые ракеты, а также 24 беспилотника, в частности, 13 иранских дронов "Шахид-136". Наши воины ликвидировали 56 вражеских целей.

Вследствие вражеской атаки в нашем государстве погибли 12 человек, также есть более 80 пострадавших.

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