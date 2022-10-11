Вблизи крымского побережья маневрируют шесть боевых кораблей, тем временем море продолжает штормить, что может вызвать самовольную детонацию мин.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг".
"В Черном море корабельная группировка врага вновь уменьшена вдвое. Общее количество – 6 боевых кораблей маневрируют вблизи побережья Крыма. 2 надводных ракетоносителя наготове с 16-ю "Калибрами" на бортах. Море продолжает штормить, а это может вызвать самовольную детонацию мин и других взрывоопасных сюрпризов темной воды", - говорится в сообщении.
Массированный ракетный удар России по Украине сегодня - важнейшие новости
Утром 10 октября Россия атаковала различными ракетами ряд областей Украины, в частности, под ударами оказались Винницкая, Львовская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Житомирская, Хмельницкая, Днепропетровская и Киевская области, а также Киев.
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что враг использовал 84 крылатые ракеты, а также 24 беспилотника, в частности, 13 иранских дронов "Шахид-136". Наши воины ликвидировали 56 вражеских целей.
Вследствие вражеской атаки в нашем государстве погибли 12 человек, также есть более 80 пострадавших.