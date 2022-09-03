На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в Минобороны высмеяли слово "русофобия", которое часто использует российская пропаганда.
Соответствующую запись ведомство опубликовало в Twitter.
В ведомстве напомнили оккупантам, что слово "фобия" означает страх.
"Но никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Разберемся с нашей лексикой: не русофобия, а русо-гоу-хомия (от англ. "go home": идти домой. – ред.)", – написали в Минобороны.
Война в Украине: актуальные данные
Беларуси возле границы с Украиной 8–14 сентября собираются провести военные учения совместно с Россией и другими странами ОДКБ.
По состоянию на 3 сентября 2022 года В Беларуси в районе Бреста наблюдается усиление военной активности. Замечено скопление военной техники (комплексы "С-300", "Грады" и САУ). Отмечается, что увеличение военной активности в юго-западных районах Брестской области фиксируют последние несколько дней.
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