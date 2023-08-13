Она заявила, что "ответ" за эту атаку не замедлит.

В России истерично прокомментировали атаку на Крымский мост, произошедшую 12 августа. Страна-террорист обещает "ответ".

Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она также заявила, что кроме попытки атаки на Крымский мост, полуостров ночью якобы атаковали 20 беспилотников.

"Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они, в частности, приводили к гибели мирных граждан. Таким образом, ВСУ, которые не способны, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого столкновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях", - заявила опальная Захарова.

Истеричная представительница МИД РФ выдала, что "подобные диверсии дают международному сообществу возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима".

"Таким варварским акциям не может быть оправдания и они не останутся без ответа", - добавила она.

"Бавовна" на Крымском мосту

Как сообщал УНИАН, 12 августа на Крымском мосту раздались взрывы. Это произошло уже в третий раз с начала вторжения РФ в Украину.

На этот раз взрывов было не меньше восьми. В районе моста наблюдалось серьезное задымление. Оккупанты заявляли, что использовали "дымовую завесу", но над мостом виднелся и черный дым.

Россияне перекрывали движение по мосту. Через некоторое время его восстановили – правда, ненадолго. Вечером в российских СМИ сообщали, что на въездах на мост образовались огромные очереди. Так, въезда на мост со стороны полуострова ожидали более 700 автомобилей, а со стороны Кубани – более 560. Россияне отчитались об уничтожении украинских ракет, которые пытались ударить по мосту.

Вас также могут заинтересовать новости: