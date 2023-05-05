Отмечается, что у ЧВК заканчиваются не снаряды, а боевики.

В ВСУ осторожно относятся к заявлению основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о выводе боевиков из Бахмута, поскольку они могут иметь отдельную цель.

"В течение месяцев Пригожин пытается делать эпатажные заявления, чтобы привлечь к себе внимание", - пояснил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии ВВС.

По его словам, у "вагнеровцев" заканчиваются боевики и продолжается внутреннее противостояние в российском военном руководстве. В ЧВК наступает "человеческий", а не "снарядный голод".

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"За эти сутки уничтожено 137 оккупантов, 202 ранены, они несут большие потери", - добавил Череватый.

По данным ВСУ, российское Минобороны не отправляет "вагнеровцам" подмогу в таком количестве, как тем хотелось, а потому боевики ищут причины, чтобы выйти из Бахмута.

В то же время, несмотря на эти заявления, пока "вагнеровцы" продолжают атаковать ВСУ в Бахмуте, там и дальше продолжаются тяжелые бои. Череватый сообщил, что за сутки было 43 боестолкновения и 520 обстрелов разными калибрами.

"Интенсивность боев не спадает. Я думаю, они и дальше делают все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая", - отметил он.

Вывод "Вагнера" из Бахмута

Сегодня, 5 мая, Пригожин объявил, что 10 мая его боевики будут выведены из Бахмута, бои за который они вели с лета 2022 года.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что россияне стараются максимально привлечь к штурмам "вагнеровцев" с других направлений.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что заявления Пригожина и его жесткая критика в адрес Минобороны России являются новым витком борьбы российских элит между собой. Катализатором стала атака беспилотников на Кремль.

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