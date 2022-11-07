"Сюжеты" блогера активно использовали российские спецслужбы.

Служба безопасности Украины задержала в Запорожье блогера, который передавал России данные о последствиях вражеских ракетных ударов по городу.

"Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного вражеского приспешника в прифронтовых районах юга Украины. Им оказался блогер из Запорожья, который передавал агрессору информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу. Для этого он создал специальную интернет-платформу, где обнародовал фото - и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий", - сообщает пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, сведения из информационного ресурса "подхватывали" представители спецслужб РФ для сбора разведданных о "результатах" ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

Видео дня

Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий для наполнения собственного Telegram-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины.

"Из "перепощенных" видео из Запорожья он готовил деструктивный контент, в котором отрицал причастность Кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов. Также медиафайлы блогера мониторили оккупационные группировки РФ на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону", - добавили в СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника на попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора.

У него обнаружили мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения.

Задержание предателей

Служба безопасности Украины задержала экс-боевика террористической группировки "Призрак", который надеялся "залечь на дно" в Одессе. Задержанный боевик принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск на востоке, а затем длительное время скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области и в РФ.

Перед этим Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского соратника-депутата одного из поселковых советов Купянского района Харьковской области. Во время захвата части региона, местный депутат, владелец нескольких сельхозпредприятий, одним из первых пошел на сотрудничество с врагом. Он способствовал незаконному вывозу украинского зерна с востока Украины в страну-агрессора.

Кроме того, на Харьковщине разоблачили коллаборанта, который помогал врагу захватывать предприятия в Купянске.

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