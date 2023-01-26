Сейчас большее внимание враг сосредотачивает на центре Украины.

Воздушные силы Украины ожидают более 30 вражеских ракет во время сегодняшней атаки врага.

Сейчас работает противовоздушная оборона. Об этом в эфире информационного марафона сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях. Работает противовоздушная оборона. Да, были взрывы. Действительно, в нескольких областях, в частности, в Винницкой области, и оставаться нужно в укрытии, пока не будет полного отбоя, потому что ракеты могут следовать дальше, могут лететь в разные области. В частности, видим, что большего внимания враг все же оказывает центру Украины", - сказал Игнат.

Видео дня

Ракетная атака РФ 26 января

Как сообщал УНИАН, по всей стране объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки России.

Уже известно о сбитии первых вражеских ракет над Украиной.

В частности, сообщалось о работе противовоздушной обороны над Киевщиной, а также о воздушный бой над Винничиной.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Вас также могут заинтересовать новости: