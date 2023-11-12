Фитьо отметил, что ситуация начала обостряться еще на прошлой неделе.

Ситуация на Бахмутском направлении обострилась. Российские оккупанты уже не находятся в глухой обороне, а атакуют позиции Сил обороны Украины с новой силой.

Об этом заявил в эфире телемарафона начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, ситуация начала обостряться еще на прошлой неделе. Он также отметил, что за прошедшие сутки украинские защитники отбили 15 вражеских атак.

"Активность на данном направлении началась с новой силой. Противник там от обороны перешел к активной обороне, пытается отбить те позиции, которые у него были потеряны. И, соответственно, на Бахмутском направлении и южнее Бахмута враг пытается давить на наши Силы обороны", – подчеркнул Фитьо.

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Спикер отметил, что ранее оккупанты находились в глухой обороне. Теперь враг пытается "прощупать" оборону украинских воинов – ищет слабые места и активно работает по позициям Сил обороны артиллерией.

В то же время Фитьо подчеркнул, что украинские защитники дают противнику отпор – враг несет значительные потери. Так, в течение суток на Бахмутском направлении уничтожено 140 оккупантов, более 28 единиц техники россиян, из которых более 10 – артиллерийские системы.

Война в Украине: ситуация на передовой

На Лиманско-Купянском украинские защитники нанесли врагу серьезных потерь. В частности, было ликвидировано 198 захватчиков. Кроме того, уничтожено 48 единиц военной техники противника – среди них 8 танков и 4 боевые машины.

Всего на фронте произошло 71 боевое столкновение. Оккупанты пытались атаковать на нескольких направлениях, отбиты десятки вражеских атак.

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