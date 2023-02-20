В ближнем бою уничтожены шесть захватчиков, девять ранены, а остальные оккупанты сбежали.

В пригороде Бахмута Донецкой области украинские военные осуществили контратаку и уничтожили группу оккупантов.

Как сообщает Госпогранслужба, за прошедшие сутки стражи границы отбили шесть атак противника и провели одну контратаку. Так, в бою пограничники-минометчики отбили атаку пехоты противника.

"Вечером в пригороде Бахмута наши защитники огнем из стрелкового оружия остановили продвижение двух десятков "вагнеровцев", которые закрепились в сооружениях и ожидали на огневую поддержку", - говорится в сообщении.

Видео дня

Пограничники-разведчики во взаимодействии с воинами ВСУ контратаковали врага.

"В ближнем бою уничтожены шесть захватчиков, девять ранены, остальные оккупанты сбежали", - рассказали в ГПСУ.

Битва за Бахмут: последние новости

Несколько месяцев оккупанты активно штурмуют Бахмут, однако украинские военнослужащие держат оборону. По данным украинской разведки, наступление на Бахмут возглавляет ЧВК "Вагнер".

15 февраля украинские пограничники совершили налет на российские позиции под Бахмутом, ликвидировали захватчиков и взяли в плен "вагнеровца". Также сообщалось, что из-за неудачных штурмовых действий оккупантам пришлось весь день эвакуировать убитых и раненых.

Вас также могут заинтересовать новости: