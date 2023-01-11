Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что украинские воины, защищая Соледар, не дают врагу прорвать оборону. По его словам, серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции.
В эфире телемарафона Череватый отметил, что битва за Соледар очень важна по многим причинам.
"Серьезность амбиций сторон покажут как раз следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши силы не дают врагу системно прорвать нашу оборону, не сделать окружение, о котором они мечтают, не выйти в тыл и затем на оперативный простор, чтобы потом двигаться на Славянск и Краматорск", - пояснил спикер.
Он отметил, что во время обороны Соледара, украинские воины массово уничтожают технику врага, а также сокращают его численность. Это является деморализационным фактором для россиян, поскольку даже самые "опытные" вагнеровцы не могут показать хоть какие-то подвиги.
Битва за Соледар
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, а российские оккупанты несут большие потери.
Впоследствии россияне начали распространять информацию о захвате города. В Институте изучения войны (ISW) пояснили, что даже если рашисты снимали видео в центре Соледара, то это не значит, что они установили контроль над городом.
Несколько ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Соледаре, где идут тяжелые бои, сейчас находится более полутысячи гражданских. В основном это люди старше 50 лет.