Во время обороны Соледара украинские воины массово уничтожают технику врага, а также сокращают его численность.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что украинские воины, защищая Соледар, не дают врагу прорвать оборону. По его словам, серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции.

В эфире телемарафона Череватый отметил, что битва за Соледар очень важна по многим причинам.

"Серьезность амбиций сторон покажут как раз следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши силы не дают врагу системно прорвать нашу оборону, не сделать окружение, о котором они мечтают, не выйти в тыл и затем на оперативный простор, чтобы потом двигаться на Славянск и Краматорск", - пояснил спикер.

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Он отметил, что во время обороны Соледара, украинские воины массово уничтожают технику врага, а также сокращают его численность. Это является деморализационным фактором для россиян, поскольку даже самые "опытные" вагнеровцы не могут показать хоть какие-то подвиги.

Битва за Соледар

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, а российские оккупанты несут большие потери.

Впоследствии россияне начали распространять информацию о захвате города. В Институте изучения войны (ISW) пояснили, что даже если рашисты снимали видео в центре Соледара, то это не значит, что они установили контроль над городом.

Несколько ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Соледаре, где идут тяжелые бои, сейчас находится более полутысячи гражданских. В основном это люди старше 50 лет.

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