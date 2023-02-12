Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты выдвигаются на позиции для точечных ударов, после чего убегают.

Российские военные, которые находятся на Кинбурнской косе, бьют по Очаковскому направлению. Таким образом, они пытаются помешать привлечению Николаевской области к "зерновому соглашению".

"Если рассматривать географию Кинбурнской косы полуострова, соединенного по суше с временно оккупированной Херсонщиной, мы понимаем, что основное скопление войск непосредственно в корне этого полуострова, там, где они чувствую себя более или менее защищены, отдалено от Сил обороны Украины. То, что они выдвигают свои определенные объекты для огневого поражения, разворачивают огневые позиции на другом краю Кинбурнской косы ближе к Очакову, это как раз случаи, когда они точечно действуют и немедленно оттуда убегают. Потому что понимают, что в ответ получат поражение", - рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

При этом она отметила, что россияне устраивают террор в Черном море, чтобы исключить Николаевскую область из "зернового соглашения". По ее словам, оккупанты уничтожают инфраструктуру, чтобы местное население осталось без удобств.

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"То, что враг пытается проводить ротацию личного состава – это больше связано с его морально-психологическим состоянием. Потому что длительное нахождение там без определенных боевых успехов деморализует людей", – подытожила Гуменюк.

Зерновой коридор - что известно

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали соглашения с ООН об экспорте украинской аграрной продукции Черным морем. В рамках инцииативы предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный", а также создание безопасных маршрутов.

1 августа 2022 года из Одессы вышло первое судно с украинским продовольствием. 17 ноября 2022 года стороны продлили "зерновую инициативу" еще на 120 дней.

26 января 2023 года в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что количество выходов загруженных судов "зерновым коридором" из украинских портов упало до антирекордного показателя.

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