Глава профильного парламентского комитета уверен, что их комитет и Минобразования не будут инициировать никаких ограничений по доступу мужчин ко второму, третьему или любому следующему образованию.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак выразил свое видение возможности мобилизовать мужчин-студентов, отметив, что сейчас мобилизовать мужчин в возрасте 25 + лет, которые учатся в учебных заведениях на дневной или дуальной форме, не могут.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова относительно того, что вопрос целесообразности получения второго высшего образования для мужчин будет решать Министерство образования и науки Украины.

Депутат отметил, что относительно высказываний Данилова он получил много вопросов о том, будут ли мобилизовать "уклонистов, поступивших в учебные заведения".

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"Относительно уклонистов. Есть два вида уклонистов. Первые идут на преступление: дают взятку, чтобы уклониться от мобилизации и получают фиктивные справки и тому подобное. Вторые используют вполне законный способ поступить на второе/третье и т.д. образование", - написал Бабак.

Он добавил, что не знает, сколько есть таких людей из первой категории, и это должны выяснять правоохранители.

Парламентарий опубликовал данные "для понимания масштаба уклонения через поступление в учебные заведения". Так, отметил Бабак, в 2019-2021 годах в учебные заведения на всех уровнях образования вступало в среднем 40 тыс. мужчин 25+ лет, в 2022 году их вступило 106+ тысяч, а в этом году уже 76+ тысяч и "это еще не конец вступительной кампании".

"Что означает разница 106-40=66 тысяч мужчин? Это 13 бригад. Только за 2022 год. Это просто для понимания масштаба", - заметил он.

Так, отмечает Бабак, "буквально, Данилов прав: вопрос целесообразности второго высшего образования для мужчин может решить лишь ВР и МОН".

"Но! Уверен, наш комитет и МОН не будут инициировать никаких ограничений по доступу мужчин ко второму, третьему или любому следующему образованию, потому что это нарушение конституционного права на образование", - написал депутат.

Относительно того, могут ли мобилизовать мужчин 25 + лет, которые учатся в учебных заведениях, парламентарий отметил, что по состоянию на сейчас, если они учатся на дневной или дуальной форме, - не могут.

"Может ли это быть изменено? Может, если Генштаб, или Минобороны, или Комитет нацбезопасности и обороны ВР примут такое решение и инициируют изменения в законодательство о мобилизации. Это не нарушит конституционное право на образование, но даст возможность их мобилизовать", - написал Бабак.

Отсрочка от мобилизации для студентов

Ранее Данилов заявил, что Министерство образования будет решать, целесообразно ли мужчинам, годным к военной службе, получать второе высшее образование, дающее право на отсрочку от мобилизации.

Секретарь СНБО отметил, что мужчины 40-50 лет решили получать второе или третье высшее образование, и это вопрос "морали". Данилов также отметил, что количество тех, кто хочет получить высшее образование, якобы увеличилось "в разы" после начала полномасштабной войны.

Сегодня, 3 сентября, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский сообщил, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается убрать отсрочку от мобилизации для студентов. Речь идет о мужчинах, получающих второе или третье образование.

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