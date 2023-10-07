Игнат утверждает, что "агентура РФ в прифронтовых городах может координировать ракетные удары".

Начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что российские военные "детально анализируют все данные разведки", прежде чем запускать по Украине дорогостоящие ракеты "Искандер".

"Вся информация перед ударом тщательно анализируется, изучается. Просто так ракету "Искандер" они не выпускают. Ракета стоит миллионы, у них их немного в целом. Поэтому противник детально просчитывает планы, использует все данные разведок", – сказал Игнат, пишет Украинское Радио.

Он утверждает, что "агентура РФ в прифронтовых городах может координировать ракетные удары".

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"И не забывайте, что враг фактически без проблем прослушивает любые телефоны мобильных операторов. Делает это и с социальными сетями, где люди любят часто обмениваться информацией. Это все читается, поэтому любая информация может быть врагом использована- и используется сто процентов. Поэтому детализировать, обсуждать по телефону, что и где именно происходит, кто и куда едет, не стоит! Потому что все это будет проанализировано и использовано врагом против Украины", – добавил спикер.

Удары ракетами "Искандер" по Украине

Вчера ракетами был атакован Харьков-взрывы прогремели в центре города, есть жертва. Спикер командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему воздушная тревога в областном центре была объявлена после взрывов.

5 октября оккупанты ударили по населенному пункту Гроза - под ракетным ударом оказалось кафе и магазин, которые находились в одном здании. Именно во время вражеской воздушной атаки в кафе и рядом находились около 60 человек, которые пришли, чтобы почтить память павшего воина. Погибли десятки человек, есть пострадавшие, которые находятся в критическом состоянии.

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