Украина использует все, что имеет, когда пытается сдержать воздушные цели РФ, подчеркнул Илья Евлаш.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш еще раз напомнил украинцам, почему такие объекты как Трипольская ТЭС не было чем защищать.

Как сказал президент Зеленский, когда по Триполью летели последние 4 ракеты России - силы ПВО имели ноль на счету - сбивать их было нечем. Евлаш объяснил, что ВСУ во время сдерживания воздушных атак используют свои ресурсы на максимум.

"Вы видели: во время последней атаки мы сбили 16 из 20 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, которые используют Ту-95МС с аэродрома "Энгельс", которые могут преодолевать большие расстояния в тысячи километров. Сегодня мы сбили 9 из 9 дронов", - сказал он в комментарии hromadske.

Спикер подчеркнул, что Украина сама не производит необходимые ракеты и комплексы ПВО. Она зависит от помощи партнеров. Последних Киев информировал, сколько и каких средств имеет для сдерживания атак РФ. "Партнеры знают о количестве вооружения и ракет, которые у нас есть. И знают, что нам необходима помощь", - сказал Евлаш.

По его мнению, сейчас РФ пытается истощить нашу ПВО, комбинируя атаки различными воздушными средствами. Москва накопила этот ресурс, чтобы использовать в последних ударах, подчеркнул он.

В Европе высказались о защите ТЭС и системах Patriot

В интервью французскому Le Monde главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европе было бы дешевле купить для защиты Украины новые системы Patriot, чем потом восстанавливать станции, которые разбивает Россия.

По его мнению, сейчас следует думать именно об этом, а уже потом считать деньги на восстановление Украины. Чиновник считает, что Европа должна сформировать общую позицию по помощи Украине.

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