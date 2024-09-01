На месте работают специалисты спецкомиссии Минобороны.

В учебной авиационной бригаде Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба потерпел катастрофу вертолет Ми-2.

Как сообщается на странице университета в Facebook, это произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета. Экипаж состоял из двух человек, они погибли. На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты и специалисты специальной комиссии Министерства обороны.

"Командование университета и воинской части всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас... До обнародования результатов расследования просим воздержаться от предположений и комментариев, с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами", - говорится в сообщении.

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Напомним, недавно стало известно о потере первого истребителя F-16, который Украина получила от партнеров. СМИ писали, что он потерпел катастрофу во время массированной атаки 26 августа.

Впоследствии эту информацию подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В ходе атаки с одним из американских истребителей потеряли связь, летчик погиб.

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