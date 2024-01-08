По данным военного, один из оккупантов был командиром ДШР.

В Украине ликвидировали двух офицеров армии Российской Федерации. Один из них был командиром 234 полка десантно-штурмовых войск.

Имена и лица оккупантов раскрыл офицер ВСУ Анатолий Штефан (в сети более известен как "Штирлиц"). По его данным, успешно демобилизированы:

Офицер, командир ДШР 234 дшп Барабанов Роман (звание под вопросом);

офицер Никаноров Валерий (звание под вопросом).

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В Украине ликвидировали начальника связи армии РФ

В ноябре 2023 года "Штирлиц" также сообщал о ликвидации начальника связи армии Российской Федерации Сергея Никулина. На момент своей принудительной "демобилизации" он также являлся заместителем начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии оккупантов.

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