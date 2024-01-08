В Украине ликвидировали двух офицеров армии Российской Федерации. Один из них был командиром 234 полка десантно-штурмовых войск.
Имена и лица оккупантов раскрыл офицер ВСУ Анатолий Штефан (в сети более известен как "Штирлиц"). По его данным, успешно демобилизированы:
- Офицер, командир ДШР 234 дшп Барабанов Роман (звание под вопросом);
- офицер Никаноров Валерий (звание под вопросом).
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В ноябре 2023 года "Штирлиц" также сообщал о ликвидации начальника связи армии Российской Федерации Сергея Никулина. На момент своей принудительной "демобилизации" он также являлся заместителем начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии оккупантов.