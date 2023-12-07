Их взяли в плен летом, сообщают в СБУ.

Реальные сроки заключения получили еще трое участников оккупационных группировок РФ, которые воевали против Сил обороны на Восточном фронте.

Как сообщил пресс-центр СБУ, украинские защитники захватили злоумышленников в плен во время жестоких боев под Авдеевкой и Бахмутом летом этого года. Среди задержанных - боевики, штурмовавшие позиции ВСУ под прикрытием боевых самолетов страны-агрессора.

По материалам военной контрразведки и следователей СБУ суд назначил им от 10 до 15 лет заключения. В спецслужбе проинформировали, что одним из осужденных является житель Донецкой области, который еще в мае 2021 года добровольно вступил в 100-ю Отдельную мотострелковую бригаду Южного военного округа Вооруженных сил России.

Видео дня

Отмечается, что другой злоумышленник "мобилизовался" в захватнические группировки в начале полномасштабного вторжения РФ. Там его назначили в состав оккупационного 3-го батальона 121-го мотострелкового полка "ДНР", где он участвовал в захвате населенных пунктов Донецкой области.

"Впоследствии его перевели на должность стрелка в рядах 114-й отдельной мотострелковой бригады российских войск. в рядах вражеского соединения предатель атаковал позиции украинских защитников под Красногоровкой. Во время подобных штурмов наземные подразделения агрессора поддерживала боевая авиация РФ. Еще один злоумышленник обстреливал боевые позиции подразделений ВСУ на Бахмутском направлении, где впоследствии попал в плен", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств суд признал двух боевиков виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Преступные действия еще одного боевика осуждены по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации).

Дела против приспешников оккупантов: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ задержала приспешника российских захватчиков, который помог им сбежать на лодках на левый берег Днепра во время контрнаступления украинских сил.

Также Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность Елены Романовской, которая является "заместителем" председателя оккупационного "правительства Крыма". Они выяснили, что женщина по приказу Кремля привлекает школьников в "Юнармию".

Вас также могут заинтересовать новости: