Украинский журналист Цаплиенко заявляет, что "прилет" подтвержден.

Сегодня в Украине на весь временно оккупированный Донецк горит одна из баз оккупантов. Предварительно, речь идет о складе горюче-смазочных материалов.

Первыми моменты пожара начали показывать местные паблики. Телеграм-канал "Типичный Донецк" утверждает, что возгорание произошло в Буденновском районе города.

Со своей стороны украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что произошел "свежий прилет" по базе войск РФ.

"Подтверждают свежий прилет по базе расположения оккупантов и их складу горюче-смазочных материалов в Донецке", - пишет он.

В ВСУ официально пока это событие не комментировали.

Накануне в РФ досталось железнодорожному вокзалу

Накануне о взрывах и атаке БПЛА заявляла Курская область. Рано утром 16 декабря местный губернатор Старовойт раскрыл последствия последней атаки: по его словам, был удар по району железнодорожного вокзала города Дмитриева. Там есть повреждения.

Также досталось местной линии электропередач Железногорского района - она выведена из строя.

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