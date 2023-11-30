Сейчас оккупированном Токмаке два дня подряд продолжается сверхмощная ликвидация врага. Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона Единых новостей.
"Два дня подряд в Токмаке происходит сверхмощная ликвидация врага. Уже стали известны подробности, что произошло 28 числа этого месяца. И мы видим, что был уничтожен целый штаб врага. Точнее во время совещания, которое проводилось в штабе, там произошел взрыв и по меньшей мере 14 погибших, из которых большое количество офицеров", - отметил Федоров.
По его словам, враг в очередное пытался прикрываться гражданскими, поэтому заседание штаба проводили на территории детского сада. На штабе, отметил он, российские офицеры обсуждали действия на Запорожском направлении.
"Также взрывы продолжились и вчера на территории временно оккупированного, фронтового Токмака. И также по окрестностям, именно там, где размещается враг и где концентрирует свою как военную технику, так и пушечное мясо. Поэтому на Запорожском направлении и во фронтовых городах ликвидация врага продолжается. И также она продолжается и в тех городах, которые враг называет глубоким тылом, таких как Мелитополь или временно оккупированный Бердянск. На этой неделе в дежурное там, что в Мелитополе, что в Бердянске были взрывы. Но сейчас уточняется, что именно у врага "подгорало" в этих городах", - рассказал Федоров.
Он добавил, что сейчас очевидно по поведению врага, что нет у них покоя на временно оккупированной территории области.
"Из-за этого они перебрасывают новые и новые подразделения на территорию наших городов и тренировочных баз, которые разместили на побережье Азовского моря", - отметил мэр Мелитополя.
Взрывы в Токмаке - что известно
Как сообщал УНИАН, 28 ноября Иван Федоров поделился, что в Токмаке были громкие взрывы, которые слышал весь город. По его словам, перед взрывами в городе исчезло электроснабжение.
Впоследствии он сообщил, что это были "пылкие поздравления" от ВСУ, что "прилетели" в здание в центре города, которое оккупанты давно использовали в своих целях. Федоров добавил, что после взрывов враги засуетились - эвакуировали "трехсотых" (раненых - УНИАН) и вещи.
Вчера вечером мэр Мелитополя также сообщил, что Токмак принимает "вечерние поздравления", жители сообщают о громких взрывах в пригороде.