28 числа в результате взрыва в оккупированном городе было уничтожено по меньшей мере 14 захватчиков, из которых большое количество офицеров, съехавшихся на совещание.

Сейчас оккупированном Токмаке два дня подряд продолжается сверхмощная ликвидация врага. Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона Единых новостей.

"Два дня подряд в Токмаке происходит сверхмощная ликвидация врага. Уже стали известны подробности, что произошло 28 числа этого месяца. И мы видим, что был уничтожен целый штаб врага. Точнее во время совещания, которое проводилось в штабе, там произошел взрыв и по меньшей мере 14 погибших, из которых большое количество офицеров", - отметил Федоров.

По его словам, враг в очередное пытался прикрываться гражданскими, поэтому заседание штаба проводили на территории детского сада. На штабе, отметил он, российские офицеры обсуждали действия на Запорожском направлении.

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"Также взрывы продолжились и вчера на территории временно оккупированного, фронтового Токмака. И также по окрестностям, именно там, где размещается враг и где концентрирует свою как военную технику, так и пушечное мясо. Поэтому на Запорожском направлении и во фронтовых городах ликвидация врага продолжается. И также она продолжается и в тех городах, которые враг называет глубоким тылом, таких как Мелитополь или временно оккупированный Бердянск. На этой неделе в дежурное там, что в Мелитополе, что в Бердянске были взрывы. Но сейчас уточняется, что именно у врага "подгорало" в этих городах", - рассказал Федоров.

Он добавил, что сейчас очевидно по поведению врага, что нет у них покоя на временно оккупированной территории области.

"Из-за этого они перебрасывают новые и новые подразделения на территорию наших городов и тренировочных баз, которые разместили на побережье Азовского моря", - отметил мэр Мелитополя.

Взрывы в Токмаке - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Иван Федоров поделился, что в Токмаке были громкие взрывы, которые слышал весь город. По его словам, перед взрывами в городе исчезло электроснабжение.

Впоследствии он сообщил, что это были "пылкие поздравления" от ВСУ, что "прилетели" в здание в центре города, которое оккупанты давно использовали в своих целях. Федоров добавил, что после взрывов враги засуетились - эвакуировали "трехсотых" (раненых - УНИАН) и вещи.

Вчера вечером мэр Мелитополя также сообщил, что Токмак принимает "вечерние поздравления", жители сообщают о громких взрывах в пригороде.

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